專挑工地偷電纜變賣 台北警逮1男到案送辦

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（中央社記者劉建邦台北17日電）陳姓通緝犯與同夥專挑工地行竊電纜等物，且自改汽車電源當成犯案工具的發電機，趁夜深人靜時犯案。台北市警方獲報循線逮捕陳男到案送辦，不排除背後有集團操控。

台北市警察局內湖分局今天召開記者會，潭美派出所所長張哲偉說，日前轄區工地遭竊，竊賊先破壞工地隔音牆再入內偷電纜等物，犯案前會刻意破壞監視器設備，工地財損約新台幣40多萬元，獲報後組專案小組偵辦，掌握竊賊車輛軌跡等情資。

警方專案小組調閱案發地附近監視器畫面，掌握犯嫌車輛軌跡，發現33歲陳姓男子等2人涉案，經查，陳男為毒品通緝犯。

警方查出，陳姓男子與同夥專挑工地行竊，犯案前先觀察工地是否進行電線工程，見時機成熟，就開車赴工地外，因破壞工地外牆需工具，還把車輛電源改裝成發電機使用，再進工地偷電纜等物變賣。

因陳男平時行蹤不定，造成警方偵辦難度，但專案小組掌握陳男住處後派員埋伏，日前發現犯案車輛出現在附近，研判犯嫌近日返家。

埋伏員警日前發現陳姓男子在深夜返家取物，見時機成熟，上前逮人，帶回偵辦。警方在陳男車內查獲大量竊取電纜線、犯案工具及毒品吸食器等物，警詢後依竊盜等罪嫌把人移送士林地檢署偵辦。

警方表示，已掌握陳姓男子的同夥身分，將擴大追緝到案，且不排除背後有集團操控，會持續向上溯源。

內湖警分局呼籲，工地應加強保全巡守及增設監視器密度，以防遇竊案，若發現可疑人車，應立刻報警，警方將持續擴大追查銷贓管道，維護民眾財產安全。（編輯：李錫璋）1130217