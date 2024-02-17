台南交通科技執法 112年取締逾9萬件1.1億元

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（中央社記者張榮祥台南17日電）台南市推動交通科技執法，市警局統計，全市去年27處科技執法取締逾9萬件，開罰超過新台幣1億1000萬元。新建置11處今年2月23日起將同步執法，累計38處科技執法。

台南市警局今天告訴中央社記者，全市27處科技執法，去年取締逾9萬件，開罰超過1億1000萬元，事故相較於111年下降20.9％，顯示有助於改善交通安全。

如今，台南市新建置11處科技執法，主要在易肇事違規路（段）口，採用影像分析技術，自動辨識違規行為，取締未禮讓行人、不依車道行駛等，以利車流順暢及降低事故。

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台南市科技執法以北區數量最多，主因和安南區、永康區交界，過境車輛多就容易肇事；此外，高鐵台南站是重要交通運輸場站，大台南會展中心及大型購物商場陸續啟用，2024台灣燈會「高鐵燈區」預定2月24日點燈，車流量勢必居高不下。

市警局表示，台南市新建置11處科技執法，2月23日起同步執法，包括高鐵台南站前U型臨時載客車道、安平區中華西路和永華路口、北區開元路和林森路口、東區東門路和林森路口、永康區復興路和高速二街口、新市區台1線和新港社大道口、新市區台19甲線和西拉雅大道口、中西區中成路和慈音街口、北區公園路1092巷和公園路1074巷17弄口、東區中華東路2段41巷和富農街2段口、北區東豐路和林森路口。（編輯：郭諭儒）1130217