台中男撒鐵釘釀20件車輛毀損 一審遭判刑8月

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（中央社記者蘇木春台中20日電）顏姓男子去年11月間因心情不好，竟開車前往台中市海線地區，在路面撒大量鐵釘造成20件車輛毀損，台中地院審理後，審酌他危害道路安全甚鉅，依公共危險罪判處他8月徒刑，可上訴。

根據檢方的起訴書指出，45歲顏姓男子與父親吵架離家後心情不佳，並想起之前因自己在路上燃放鞭炮及因酒駕撞擊路旁車輛，而數次遭路人毆打，對社會感到憤怒。

顏男先購買大量鐵釘，駕駛哥哥名下的自小客車，自民國112年11月1日晚間9時49分起至11時30分，先後在台中市北屯區、台中市沙鹿區國道3號陸橋上、沙鹿區市區、台中市梧棲區等10多處地點，在路面各撒1把（約45支）鐵釘。

另外，同年11月2日上午8時起至9時30分，顏男又開車至台中市梧棲、清水、沙鹿區等10多處地點，在路面各撒1至2把鐵釘，共計造成20起車輛損壞案件。被害人發現後報警處理，經警方鎖定涉案車輛，循線於11月6日下午2時多，前往宜蘭縣羅東鎮將顏男逮捕到案，並扣得未撒出的鐵釘1批。

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檢方偵辦後，依公共危險罪嫌將顏男起訴，檢方並審酌，顏男曾有公共危險罪前科，未因前案有所警惕，因此建請法院從重量刑。

台中地院審理後，審酌顏男因一時情緒不佳，便毀損他人車輛輪胎，危害使用道路者往來安全，潛在危害甚鉅，行為實有可議，他至今雖尚未與被害人達成和解，但考量他犯後坦承犯行、態度尚佳，依公共危險罪判處8月徒刑，可上訴。（編輯：謝雅竹）1130220