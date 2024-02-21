嘉市湖子內環保用地火警殃及嘉縣 蔡易餘：追究到底

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（中央社記者姜宜菁嘉義市21日電）嘉義市環保局永續循環環保園區昨晚發生火警，火勢到今天凌晨0時控制住，鄰近的嘉義縣水上鄉聞到陣陣惡臭。民進黨立委蔡易餘指出，該園區去年火警沒解釋，今年再一次，他將追究到底。

嘉義市消防局昨天晚間7時5分據報，位於湖子內區段徵收的永續循環環保園區用地發生火警，因現場堆置大量資源回收物，火勢一發不可收拾，陸續調派人車前往灌救，環保局也出動重機具協助。火勢直到今天凌晨0時獲得控制，消防人員後續在現場灑水持續降溫。

蔡易餘在臉書（Facebook）貼文寫道，湖子內美其名是嘉義市的邊陲，但隔八掌溪支流湖子內排水與在來排水就是嘉義縣人口稠密的水上鄉與中埔鄉，不過焚化爐重建時，永續循環環保園區就曾發生多次火災。

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蔡易餘質疑，永續循環環保園區只有資源回收嗎，還是放一堆有的沒的才會易燃，去年火警燒2天才撲滅，昨晚又發生火警，若只有環保回收物怎麼會燒成這樣，「是不是收了太多不靠大火去化一點空間會不夠？去年完全沒有解釋，今年再一次！」

蔡易餘強調，他今天會要求環境部和嘉義縣環保局都去查，因為嘉義市政府從不告訴嘉義縣真相，自私自利地把嘉義縣民當二等公民。（編輯：張雅淨）1130221