湖子內環保用地再爆火警殃及嘉縣 翁章梁籲嘉市檢討

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（中央社記者姜宜菁嘉義市21日電）位於湖子內區段的嘉市環保局永續循環園區去年2月以來，昨晚再爆火警，今天下午4時殘火才撲滅，過程中濃煙臭氣殃及嘉縣；民進黨立委蔡易餘痛斥市府把縣民當二等公民，縣長翁章梁籲嘉市調查起火原因並公開說明。

嘉義市消防局昨天晚間7時5分據報，位於湖子內區段徵收的永續循環環保園區用地發生火警，直到今天下午4時殘火處理完畢，延燒21小時；隨著火勢撲滅，濃煙、殘火消除，鄰近區域空氣品質也轉好。

嘉義市環保局長李佳禾表示，燃燒物為春節期間收運的資源回收物，瓦斯瓶、打火機等回收物暫置於此，起火原因推測為近日天氣乾燥，加上回收物項目混雜，確切原因待釐清；他強調，市府會全力調查，未來報告內容將對外說明。

由於永續循環園區去年2月曾發生火警，時間點也為農曆年後，嘉義市環保局提出改善措施，包括加強環保用地巡檢及空拍勘查，另外碰到連續假期時，資收物不再堆置在此處，與配合廠商協商盡速去化。

翁章梁說，此園區已發生2次火警，要求市府檢討並找出問題，降低未來發生火災風險，並公開向大家說明，讓附近居民安心。

蔡易餘質疑，永續循環環保園區只有資源回收嗎，還是放一堆有的沒的，才會易燃，去年火警燒2天才撲滅，昨晚又發生火警，而市府從不告訴嘉義縣真相，自私自利把嘉義縣民當二等公民。

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嘉義市議會民進黨團總召、市議員黃大祐表示，第1次發生可以說是偶發，第2次發生就絕非偶然，嘉義市環保局應檢討改進並對外說明事故原因，黨團近日將召集黨內市議員，研議要求嘉義市府相關單位針對永續循環園區火警到市議會進行專案報告。

國民黨嘉義市議員鄭光宏認為，嘉義市環保局所提出的改善作為只能治標不能治本，理應去化園區內資源回收物，否則風險依舊存在。（編輯：陳仁華）1130221