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闖民宅持刀傷人卻無保請回 檢分案後重發拘票逮人

2024/2/23 17:37（2/23 17:41 更新）
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花蓮縣萬榮鄉西林村48歲謝姓男子（左）21日凌晨突然闖入鄰居家中持刀恐嚇傷人，檢方審訊後原諭知無保請回，但經考量謝男身心狀況後重開拘票，警方23日上午將謝男拘提逮捕。（鳳林警分局提供）中央社記者張祈傳真 113年2月23日
花蓮縣萬榮鄉西林村48歲謝姓男子（左）21日凌晨突然闖入鄰居家中持刀恐嚇傷人，檢方審訊後原諭知無保請回，但經考量謝男身心狀況後重開拘票，警方23日上午將謝男拘提逮捕。（鳳林警分局提供）中央社記者張祈傳真 113年2月23日
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（中央社記者張祈花蓮縣23日電）花蓮萬榮鄉西林村48歲謝姓男子21日凌晨1時許闖入民宅，持刀恐嚇女住戶、刺傷屋主，遭壓制送辦。檢方原諭知無保請回，經考量謝男身心狀況，重開拘票，今天將謝男拘提逮捕。

謝男21日凌晨1時許，不明原因闖入離家500公尺的鄰居家中，在住家廚房拿刀追逐楊姓女住戶，並恐嚇她「再動就殺死妳」，楊女掙脫求救，屋主、楊姓父親聽到後追上前，奪刀扭打過程，楊姓父親遭劃傷脖子。

鳳林警分局西林派出所員警獲報後抵達現場，將謝男壓制帶回派出所，遭刺傷的楊姓屋主送醫無大礙。警方調查，謝男有傷害及公共危險罪前科，與楊姓一家並不認識。

謝姓男子向警方供稱，吃過精神藥物，導致精神錯亂。警方依涉嫌傷害、恐嚇及侵入住宅罪移送花蓮地檢署偵辦，並建議檢方聲請強制就醫或羈押。

花蓮地檢署收案後原本諭知無保請回，被害者家屬不滿，認為謝男是地方問題人物，闖入民宅又持刀恐嚇，會引起部落恐慌。檢方昨晚重開拘票，警方今天上午將謝男拘提逮捕。

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花蓮地檢署指出，21日當天由值班檢察官負責警方解送案件，當時送來的案由跟卷證較簡單，第一時間確實難以做出判斷，案件經分案程序，由另一名檢察官負責，經重新檢閱雙方筆錄跟證據，發現有構成殺人未遂的可能性，且犯嫌是地方問題人物，考量犯嫌身心狀況，為慎重起見重開拘票。

針對是否依照精神衛生法強制就醫，花蓮地檢署指出，還在調閱相關就醫紀錄，並觀察謝男身心狀況，確認是否有傷害自己或他人的可能性，再做處置。（編輯：黃世雅）1130223

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