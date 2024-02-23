基亞董事長張世忠涉換股獲不起訴 高檢發回續查

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（中央社記者謝幸恩台北23日電）基亞生物科技公司董事長張世忠涉助持投的澳洲某公司免於下市，進行反向併購、換股及處分資產，涉違反證交法，因罪嫌不足不起訴，士檢依職權聲請再議，高檢署今天發回續查。

士林地檢署不起訴書指出，張世忠為基亞生物科技股份有限公司董事長，同時也是澳洲上市公司Progen Pharmaceuticals Limited的大股東。Progen公司於民國88年間基亞公司成立時，以肝癌新藥PI-88專利技術入股方式持有基亞公司股份，與基亞公司為技術合作及相互持股關係。

103年7月底，基亞公司肝癌新藥PI-88第3期臨床實驗期中分析結果未達預期療效，基亞公司股價下跌、總市值減少，Progen公司市值也因此減少；Progen公司連年虧損，恐遭澳洲證券交易所停止交易，同時基亞公司面臨籌資不易困境。

張世忠等人於103年底涉為使Progen公司免遭下市而受損，將某檢測業務切割，安排由基亞公司子公司TBG公司反向併購Progen公司，使Progen公司取得基亞公司檢測業務並繼續於澳洲上市，也使Progen公司取得對外募資資格。

基亞公司董事會依會計師建議，決議通過由Progen公司新發行股份，以1：1的換股比例，交換TBG公司全部股份，使Progen公司得以藉由持有TBG公司100%股份的方式，間接獲得檢驗試劑的營業收入，並繼續在澳洲上市。

法務部調查局獲悉後認為，此不符合營業常規的交易，使基亞公司全體股東受有新台幣9988萬餘元損失，另換股時賤價處分2項資產，使基亞公司受損失達9799萬多元，涉違反證券交易法的非常規交易及特別背信罪，據此移送檢方偵辦。

檢察官偵辦後認為，TBG公司反向併購Progen公司後，欲以檢測業務募資，即時處理2項虧損的資產，避免資金燒光，就市場投資人而言，未必是壞事，且Progen公司104年5月1日重訊明確揭露內容，當日股價無異常。

檢方認為張世忠等人罪嫌不足，今年1月間處分不起訴，並依職權向台灣高等檢察署聲請再議。

高檢署收文後認為，一審偵查有不完備之處，不起訴法律見解欠妥適，今天發回士檢續行偵查。（編輯：戴光育）1130223