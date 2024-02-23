北市慶城街附近工地坍陷 估24日早回填完成

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（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北23日電）台北市慶城街和興安街交叉路口一處工地坍陷，市長蔣萬安表示，此工程還在導溝階段，初判是內部支撐力不夠才坍陷，正緊急回填；副市長李四川說約明早就能完成。

北市松山區慶城街和興安街交叉路口一處新建工地基地，今天晚間9時多驚傳塌陷。北市府表示，影響4台車輛傾斜、無人受傷。

台北市長蔣萬安趕赴現場並受訪表示，這個工地還沒有做基礎開挖跟連續壁，只是在做導溝，深14公尺、寬120公分，初步了解是內部支撐力不夠，導溝才坍陷並連帶讓一旁路面也坍陷，現在正緊急回填導溝內部坑洞及路面，控制狀況避免擴大。

台北市結構工程工業技師工會理事長徐茂卿表示，坍陷區域不大，應該不至於造成嚴重影響，現在先把受損車輛移走並回填坑洞。

徐茂卿說，這工地挖掘深度比較深，因為要蓋新大樓、加上本來就有的地下3層深度，加起來可能是地下6或7層的深度，至於是否有施工違規，要調圖說並配合現場狀況才能判斷。

北市副市長李四川說，現在正在回填，穩定完後還是會要求先停工，重新送復工計畫，審定安全後才允許復工；李四川指出，應該是施工時導溝往內傾才坍塌，只要把原來的土再回填回去大概就沒問題，約明天早上就可以全部回填完成。（編輯：陳正健）1130223

台北市松山區慶城街附近一處新建工地23日晚間發生地層下陷，工地附近停車格內有多輛汽車受波及明顯傾斜，警消獲報已趕赴現場拉起封鎖線。中央社記者徐肇昌攝 113年2月23日

台北市慶城街和興安街交叉路口一處工地23日晚間驚傳坍陷，周邊停車格內有車輛受影響傾斜，在拖吊車協助移走受波及車輛後，相關單位人員仔細觀察塌陷情形。中央社記者張新偉攝 113年2月23日

台北市松山區慶城街附近一處建案工地23日晚間發生塌陷，警消獲報封鎖現場、相關單位人員進駐應變，台北市長蔣萬安（前右2）與副市長李四川（前右）也趕到現場了解狀況。中央社記者張新偉攝 113年2月23日

台北市松山區慶城街1處新建工地晚間9時發生地層下陷，導致緊鄰工地圍籬的4輛汽車傾斜，警消獲報已封鎖現場。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 113年2月23日