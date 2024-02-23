北市慶城街附近工地坍陷 估24日早回填完成
2024/2/23 23:47（2/24 00:01 更新）
（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北23日電）台北市慶城街和興安街交叉路口一處工地坍陷，市長蔣萬安表示，此工程還在導溝階段，初判是內部支撐力不夠才坍陷，正緊急回填；副市長李四川說約明早就能完成。
北市松山區慶城街和興安街交叉路口一處新建工地基地，今天晚間9時多驚傳塌陷。北市府表示，影響4台車輛傾斜、無人受傷。
台北市長蔣萬安趕赴現場並受訪表示，這個工地還沒有做基礎開挖跟連續壁，只是在做導溝，深14公尺、寬120公分，初步了解是內部支撐力不夠，導溝才坍陷並連帶讓一旁路面也坍陷，現在正緊急回填導溝內部坑洞及路面，控制狀況避免擴大。
台北市結構工程工業技師工會理事長徐茂卿表示，坍陷區域不大，應該不至於造成嚴重影響，現在先把受損車輛移走並回填坑洞。
徐茂卿說，這工地挖掘深度比較深，因為要蓋新大樓、加上本來就有的地下3層深度，加起來可能是地下6或7層的深度，至於是否有施工違規，要調圖說並配合現場狀況才能判斷。
北市副市長李四川說，現在正在回填，穩定完後還是會要求先停工，重新送復工計畫，審定安全後才允許復工；李四川指出，應該是施工時導溝往內傾才坍塌，只要把原來的土再回填回去大概就沒問題，約明天早上就可以全部回填完成。（編輯：陳正健）1130223
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