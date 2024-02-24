屏警不滿遭辱罵 涉持警棍壓制竊嫌腹部釀死

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（中央社記者李卉婷屏東縣24日電）屏東縣警局恆春分局建民派出所員警查緝機車竊嫌，其中詹姓員警因不滿竊嫌言語辱罵，持警棍壓制竊嫌腹部，後續送醫不治，詹姓員警遭以傷害致死罪嫌收押。

屏東地方檢察署今天發布新聞稿表示，詹姓員警在16日下午5時許，與陳姓、傅姓員警在恆春鎮光復路一處空地執行公務時，查緝蔡姓嫌疑人，詹姓員警因不滿蔡嫌否認犯行且出言辱罵員警，持警棍壓制蔡嫌腹部，並將已受傷且無法自行行走的蔡嫌帶回建民派出所製作筆錄。

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準備製作筆錄時，發現蔡嫌呼叫無反應，送醫後於當天晚上9時29分宣告死亡。

屏檢表示，經檢察官相驗解剖採證，調取監視器影像、訊問相關證人並調查相關證據後，詹姓員警涉犯刑法第277條第1項傷害罪及刑法第277條第2項傷害致死罪嫌，22日複訊後認為涉嫌重大，有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據，及勾串共犯或證人之虞，並有羈押必要，向屏東地方法院聲請羈押禁見，於23日凌晨裁准。（編輯：謝雅竹）1130224