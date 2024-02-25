更多編輯台推薦新聞：
戰爭成日常考驗烏克蘭團結 有人關注戰事有人狂歡如舊似平行世界
國際

戰爭成日常考驗烏克蘭團結 有人關注戰事有人狂歡如舊似平行世界

圖輯／台灣燈會重返台南黑熊也來作伴 新北龍形主燈震撼盤旋
生活

圖輯／台灣燈會重返台南黑熊也來作伴 新北龍形主燈震撼盤旋

一週大事／韓國醫師罷工恐釀公衛危機 醫學院擴招為何引發不滿？
生活

一週大事／韓國醫師罷工恐釀公衛危機 醫學院擴招為何引發不滿？

輝達市值暴增 美財經名嘴讚黃仁勳比馬斯克有遠見
國際

輝達市值暴增 美財經名嘴讚黃仁勳比馬斯克有遠見

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

竊嫌死前疑遭警帶往暗巷 屏警：絕無此事

2024/2/25 12:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）屏東縣警局恆春分局員警涉持警棍壓制竊嫌，後續送醫不治，昨天網路出現一段疑似警方逮捕竊嫌畫面，屏東警方今天強調，絕無將犯嫌帶到暗巷一事，後續由檢調偵辦釐清中。

昨天有網友在臉書（facebook）粉專「翻轉大高屏交通違規」投稿影片，內容提及「這幾天恆春警察打屎（死）人的影片，剛好有人（友人）目擊到一部分。警察特地把人帶到暗巷處理，警察都剛剛好沒人錄影」。另外，也有網友留言「那天警察真的蠻誇張耶」、「他已經是沒有再反抗」、「後來警察就蠻粗魯」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

屏東警察局今天強調，絕無將犯嫌帶到暗巷一事，後續由檢調偵辦釐清中。

恆春警分局詹姓員警在16日下午5時許，與陳姓、傅姓員警在恆春鎮光復路一處空地執行公務時，查緝蔡姓機車竊案嫌疑人，詹姓員警因不滿蔡嫌否認犯行且出言辱罵員警，持警棍壓制蔡嫌腹部，並將已受傷且無法自行行走的蔡嫌帶回建民派出所製作筆錄，準備製作筆錄時，發現蔡嫌呼叫無反應，送醫後於當天晚上9時29分宣告死亡，詹姓員警則遭以傷害致死罪嫌收押。（編輯：黃世雅）1130225

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.209