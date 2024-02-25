警政署：台人身安全 連8年獲美商會滿意好評

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北25日電）警政署今天指出，根據台灣美國商會最新商業景氣調查報告顯示，「人身安全」為吸引外商來台定居、工作的重點要素，顯見台灣治安滿意度獲其一致好評，且連8年獲選為最滿意項目。

內政部警政署今天發布新聞稿表示，台灣美國商會為了解台灣投資環境優勢，以作為外商來台投資建議，於去年11月20日至12月15日針對台灣居住生活品質列出19項吸引因素，並對其所屬444名企業會員代表進行問卷調查，這項調查自2011年起每年辦理迄今。

其中，今年共有223名（約占會員總額50%）會員完成問卷。

警政署指出，根據台灣美國商會「2024年商業景氣調查」報告有關工作環境面向評估，其會員一致認為「人身安全」是最吸引外商來台定居、工作的要素，顯見台灣治安滿意度獲外商一致好評。

值得一提的是，「人身安全」自2017年的年度報告起，已連續8年獲選為吸引外商在台生活及工作品質最滿意項目。警政署說，會員普遍認為台灣是個友善的工作及居住環境，高度肯定台灣警方在打擊犯罪層面的成效，認為台灣社會有良好的人身安全保障環境及機制，足見國內警政治安深獲國際肯定。

另外，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）近期也公開盛讚「台灣是我生活過最安全的地方」。

警政署提到，除人身安全外，台灣對外國人的友善態度、社會安全穩定、健保制度及進步蓬勃的民主法治等居住生活品質面向，同樣也列為吸引外商來台發展的前5大因素。

除此之外，警政署指出，近期國立中正大學犯罪研究中心公布「112年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度之調查研究」顯示，民眾對「住家治安」滿意度達88.8%，為近10年次高；另對「警察維護治安工作」滿意度也提升至82.86%，顯示國內民眾對整體治安感到滿意，並肯定警察維護治安的表現。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

同時，依據警政署統計室最新委外調查結果顯示，去年下半年有90.61%民眾對居住社區（或住家附近）整體治安表示滿意，近4年都維持9成以上；81.21%民眾對居住縣市整體治安表示滿意；86.50%民眾夜晚獨自走在居住城市或鄰近地區覺得安全；89.31%民眾對居住鄉鎮市區警察整體服務表示滿意。

警政署強調，各項調查都顯示台灣治安環境已獲國內、外各界高度支持與肯定，但治安維護是長期且持續性的工作，將持續衡酌社會型態轉變，適時調整警政策略與治安作為，並結合政府各部會力量，強化法制面、管理面、技術面及打擊面等各項精進措施，建構台灣優質的治安、居住及經商環境。（編輯：張銘坤）1130225