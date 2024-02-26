桃園男子擁槍遭查緝 仿蜘蛛人16樓攀爬至11樓遭逮

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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）桃園市警局桃園分局接獲情資，40歲徐姓男子擁槍自重，專案小組今天持搜索票至徐男租屋處查緝，沒想到徐男竟模仿「蜘蛛人」從16樓高牆攀至11樓逃生梯逃逸，但仍遭警方逮捕。

桃園分局偵查隊分隊長姜奕成接受媒體聯訪表示，分局日前接獲情資，徐男持有不法槍械，經專案小組監控完成，今天上午10時30分許，持桃園地方法院核發搜索票，到徐男位於八德區租屋處進行查緝。

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姜奕成指出，警方為預防徐男抗拒或逃逸，事前已先行觀察附近地形，並擬定警力部署方案，同時結合八德警分局支援警力，在租屋處周邊布下天羅地網，專案人員敲門後於徐男應門時一舉攻入。

姜奕成說，沒想到徐男則立即翻出窗戶外，且不顧員警勸阻，從16樓高牆手腳並用往下攀爬，直到11樓才爬進逃生梯企圖逃逸，但員警早已在樓梯間等候，立即將徐男壓制逮捕，並在租屋處起出改造槍枝及子彈等證物，調查後依槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。（編輯：方沛清）1130226