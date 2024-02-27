涉非法處理污泥類廢棄物獲利上億 8嫌交保

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（中央社記者謝幸恩台北27日電）士檢偵辦童姓業者涉偷排廢油泥，另查獲童男勾結土資業者，非法處理污泥類廢棄物，獲利新台幣逾億元。檢察官今天諭令周姓被告等8人，分別以5萬元至20萬元不等金額交保。

檢調獲報，童男不具有廢棄物貯存、清除、處理資格，涉嫌於民國109年起自行承攬或轉包廢油泥清除處理工作，並隨機排入大台北地區下水道等地，非法清運廢油泥達800公噸，不法獲利超過3500萬元。

此外，童男以低於市場行情價格，涉嫌於108年起接受業者委託非法清運有毒廢液及廢泥漿，不法獲利5億4000萬餘元。

檢調去年底發動2波搜索，約談多名被告到案，並向法院聲押童男獲准，經檢調過濾扣案卷證後查出，童男自98年起勾結土資業者，違法收運北部鑽井建築工地污泥廢棄物、石材業者廢泥漿，並擅自投放至土資場，不法獲利上億元。

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士林地檢署昨天指揮法務部調查局新北市調查處等單位發動第3波搜索，約談周姓被告等8人，經複訊後，檢察官今天上午依違反廢棄物清理法等罪嫌，諭令周姓被告等8人分別以5萬元至20萬元不等金額交保。

士檢今天下午透過新聞稿指出，此案動員多名檢察官，後續仍將深入偵辦，對於不肖業者或個人犯行造成環境污染，絕不寬貸，全力遏阻破壞國土的犯罪情事。（編輯：方沛清）1130227