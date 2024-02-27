苗縣警私查個資遭羈押 督察長：未有個資大量流出

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（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）苗栗縣曾姓警員非因公查詢近50筆民眾個資，今遭檢方依涉嫌違反個資法等罪嫌聲請羈押獲准。苗栗縣警局督察長林永勝表示，曾員已停職，未發現有將蒐集民眾個資大量流出情事。

林永勝指出，此案為通霄分局內部公務稽核調查發現，主動報請苗栗地檢署指揮偵辦，尚未發現曾員有將蒐集民眾個資大量流出情事，目前已將曾男停職，持續配合地檢署相關偵查作為，並將持續稽核管理，以維護警察風紀。

警界人士指出，曾姓警員年僅20多歲，為警專正期班畢業後分發到通霄分局轄區派出所任職，民國111年曾在巡邏時，戲弄路旁民眾，還將影片轉貼個人IG引發爭議，事後遭記過調職。

警局同事私下表示，曾姓警員平日工作出勤正常，待人親切，與轄區民眾打交道也多半笑臉迎人，只不過當初因「一時好玩」戲弄民眾遭懲處，未記取教訓，這次又私查民眾個資而觸法，影響執法人員聲譽。

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苗栗地檢署主任檢察官莊佳瑋指出，檢方偵辦曾姓派出所警員涉嫌違反個人資料保護法案件，發現曾男並無實際公務需求，卻在警政相關查詢系統虛偽填載具有公務需求而查詢近50筆民眾個人資料，涉犯個資法、公務員登載不實準公文書、洩密等罪嫌重大，且有勾串共犯、湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見，苗栗地院今天裁准。

曾姓警員多次查詢民眾個資，對象多為名人、網紅。莊佳瑋說，目前為止未發現與特殊不法犯罪集團相關，犯罪原因尚待釐清。（編輯：方沛清）1130227