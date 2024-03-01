中市警肅槍掃黑 查獲暴力集團用大聲公廣播討儥

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（中央社記者郝雪卿台中1日電）配合肅槍掃黑行動專案，台中市警察局今天公布，共查獲治平專案對象等共76人，其中有暴力集團以大聲公廣播討債，還有以辣椒水凌虐等，全都移送法辦。

內政部警政署於2月19日至29日辦理「全國同步掃黑、肅槍行動專案」，中市警局統計，專案行動查獲治平專案目標9件70人及違反槍砲彈藥刀械管制條例5件6人。

警方指出，同時還查扣制式槍枝2枝、非制式槍枝3枝、模擬槍2枝、子彈56顆、槍枝改造工具1批、愷他命26包、毒品咖啡包460包等，並依違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、妨害自由、恐嚇取財及毒品危害防制條例等罪嫌移送檢方偵辦。

其中市刑大偵四隊破獲以29歲賴嫌為首的暴力集團，警方表示，賴嫌與被害人有債務糾紛，帶領集團成員以大聲公廣播討債、強簽本票、借據及恐嚇等方式索討債務，檢方指揮專案小組兵分多路分別在台中市大肚、龍井等地區搜索、拘提查緝9人到案。

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市警局霧峰分局破獲以27歲張嫌為首的暴力集團，警方指出，張嫌涉嫌以提供生活消費吸收詐欺車手，一旦被害人不願擔任詐欺車手，張嫌就夥同共犯控制行動並多次毆打凌虐恐嚇，甚至噴灑辣椒水於被害人下體，案經過濾清查掌握張嫌及共犯共7人到案。

此外，烏日分局與海巡署苗栗分隊更破獲35歲洪姓犯嫌改造槍枝及持有毒品，於台中市沙鹿區鎮南路二段附近查獲改造槍枝2枝、子彈32發及改造工具，同時還查獲二級毒品安非他命，警方說，洪嫌所改造的槍枝槍型更是罕見的iPhone造型，方便攜帶並掩人耳目，全案依違反槍砲彈藥管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：郭諭儒）1130301