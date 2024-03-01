女持電風扇毆傷母親致癱瘓 辯長照壓力判8年10月

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（中央社記者洪學廣高雄1日電）宋姓女子因要求獨居母親賣房去住安養院遭拒，憤而持電風扇打到重傷癱瘓，宋女辯稱是因長照壓力下手，但法官查出宋母生活能自理還有交男友，高雄地院據此判8年10月。

高雄地方法院審理時，宋女主張自小與父母疏離，成年後至異鄉工作，之後返鄉獨自照顧母親，但對方近年罹患各種疾病又有諸多抱怨，自己是擔憂無力負擔醫療費用，才建議母親賣房支應長照費用，但被拒絕後日積月累壓力爆發才釀成衝突。

但法官根據相關證詞發現，宋母具生活自理能力，還有交男朋友，甚至住院時宋母男友還跑來罵宋女。據此不採信其辯詞，並依重傷直系血親尊親屬罪判處有期徒刑8年10個月，全案可上訴。

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判決指出，宋女民國111年8月底在母親獨居的高雄住處，要求母親賣掉房產改住安養院遭拒，2人產生口角後，宋女先徒手毆打再持電風扇砸向頭部和眼窩，甚至以電風扇電線勒住頸部。直到發現母親頭部腫起來跟流鼻血才放手，宋母則馬上報警遭到家暴。

宋母送醫後，因橋腦出血意識不清，經住院治療，仍因創傷性腦傷併腦幹內腦出血、左側大腦額葉血管梗塞性中風，導致右側身體癱瘓、認知功能受損，全日臥床、無法行走、大小便無法自理、尿管及鼻胃管滯留，需灌食和專人協助翻身，已呈重度失智狀態且無恢復可能。（編輯：郭諭儒）1130301