苗栗婦貼文妄稱幼兒公園玩耍險遭抱走 函送偵辦

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（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）1名婦人在網路貼文，自稱3歲兒子在苗栗縣頭份運動公園玩耍險遭陌生女子強行抱走，引發網友關注。苗栗警方獲報後，立即調閱監視器發現並非事實，將婦人函送偵辦。

這名婦人今天上午在臉書（Facebook）地方社團「頭份竹南大小事」貼文，自稱5日下午帶3歲兒子到頭份運動公園玩耍，突有1名戴口罩的女子接近稱讚兒子很可愛，「說完下一秒抱起我兒子就要跑走」，她當時一直叫喊女子把兒子放下，甚至情急揮拳揍了女子1拳，對方才鬆手跑離現場。

婦人貼文一出，引起網友關注，紛紛留言「好可怕」或「太恐怖了」。

對此，苗栗縣警察局頭份分局副分局長吳國偉表示，這名婦人還到警局備案，警方對於她所述情節不敢大意，立即會同市公所前往現場會勘並著手調查，經調閱公園監視器反覆釐清，發現並無發生婦人所述狀況。

吳國偉指出，警方再連絡婦人到場檢視影片，婦人自稱患有短暫性全面失憶症（Transient global amnesia, TGA）。婦人的丈夫也對此「烏龍事件」造成民眾困擾表達抱歉。

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警方表示，婦人貼文所指事件並非事實，民眾勿恐慌。婦人雖出於善意提醒，但仍涉犯刑法未指定犯人誣告罪嫌，依法函送檢方偵辦，並勸誡民眾貼文不可故意做假、散布不實謠言或未經查證散布，以免觸法。

頭份市長羅雪珠指出，公園的遊具區都有監視器設備，但仍提醒家長帶小朋友到公園或任何戶外場所時，視線應隨時照看孩童安全，低齡幼兒不能離開監護人視線，以免發生意外，若有可疑人物可打電話至警察局，請警方協助。（編輯：戴光育）1130306