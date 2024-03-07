假節能真竊電不法所得逾4千萬元 士檢起訴12人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦、謝幸恩台北7日電）以黃姓男子為首竊電集團，向餐酒館等業者鼓吹裝節電設備或微型基地台能減少電費，實涉改電表竊電，獲取不法利益4000萬餘元，士檢依詐欺得利等罪嫌起訴黃男等12人。

刑事局今天召開記者會，電信偵查大隊第一隊隊長陳人嘉表示，先前獲報有嫌犯在雙北市改電表竊電，循線追查發現南部也有類似犯罪手法，通知台電勘查得知多處電表及封印鎖曾遭破壞，即組專案小組並報士林地檢署指揮偵辦。

刑事局查出，44歲黃姓男子是提供場地供電信網路設備當微型基地台的業者，專在北部地區犯案，黃男與同夥租房後再提供給電信業者，並以微型基地台等方式竊電。

警方布線查緝發現，在屏東縣開設當鋪的42歲張姓男子也透過類似手法找水電工改電表竊電，並向恆春等處民宿、餐酒館等業者鼓吹裝節電設備可省電費，實則破壞電表竊電。

刑事局表示，張姓男子向業者收取新台幣1萬元至5萬元不等的改裝電表費，稱裝節電設備後可省下約1/10電費，若業者允諾就指派熟識水電工前往改電表。警方循線逮捕黃男、張男等10餘人並搜出65個經改造的電表，警詢後把犯嫌移送士林地檢署偵辦。

士林地檢署起訴書指出，黃姓男子等人經由曾任職電信公司的林姓男子得知可藉購買或承租適合電信業者架設基地台的房屋，提供電信業者架設基地台，從中獲利。

起訴內容提及黃男等人自民國106年起合夥經營微型基地台，向多名不知情屋主承租或過戶房屋，以供電信業者架基地台，黃男等人在108年間，以每次2萬5000元至5萬元費用找人破壞、更動電表。

經台電向檢警提告，檢警查出，黃男等人透過破壞電箱封印鎖、撬開封印鉗、回撥度數、磨損電表計量齒輪刻度、更改電表，使電表指針轉速變慢，達到少繳電費目的，並約定朋分獲利；另黃男多名友人經營餐酒館、理髮店、當鋪、出租套房、民宿，為節省電費也循同模式竊電。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

檢方估算，黃男等人獲取不法利益約4000萬餘元。檢方指出，黃男等12人坦承犯行，涉犯刑法詐欺得利、加重詐欺得利等罪，依法提起公訴，並向法院聲請沒收犯罪所得，另扣案犯罪工具將變價拍賣。

刑事局表示，不法分子以安裝節電設備為由，實則破壞電表內部構件達竊電目的，此行為易造成線路超載引發火災，影響民眾生命、財產安全。詐欺電力得利行為，除不法所得將被追繳，還須承擔刑事責任，勿以身試法，將持續與台電合作，查緝竊電犯行。（編輯：戴光育）1130307