陳綺貞遭控違反著作權出庭 反指鍾成虎不願接受查帳

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（中央社記者林長順台北7日電）藝人陳綺貞與前老闆、添翼創越工作室負責人鍾成虎發生糾紛，陳綺貞被控涉違反著作權法，北檢今天再度傳喚說明。陳綺貞委任律師受訪表示，鍾男提告不實在，他非常有信心。

鍾男去年6月間在臉書（Facebook）發文，暗指陳綺貞表裡不一。對此，陳綺貞發表聲明，說明她與鍾男、添翼創越工作室之間的契約存在爭議。

添翼創越工作室隨後也發表聲明，指陳綺貞於經紀合約期間私自接洽、參加商演活動，涉及違約。

鍾男及添翼創越工作室控告陳綺貞涉嫌違反著作權法，台北地檢署今年1月間以被告身分傳喚陳綺貞說明，訊後請回。檢察官今天再度傳喚陳綺貞到庭。

陳綺貞受訪表示，她非常不願意走到訴訟這一步，鍾男不願意接受查帳，還是在亂授權，她也一直要不到演唱會的合約，甚至還聽說很多合約上的簽名，也不是她親筆簽名的，她害怕的是，與鍾男在一起這10幾年裡面，「到底還有多少我不知道的事情」。

陳綺貞委任律師指出，鍾男與陳綺貞現在已沒有任何著作權、所有權或經紀關係，已經全部都結束了，但鍾男現在還一直對外行使陳綺貞著作的權利，這些侵害的行為，已提起民事訴訟，現在正由法院審理中。

律師表示，陳綺貞與鍾男、添翼創越工作室已沒有任何授權關係，請所有的唱片公司、版權公司、音樂平台、串流平台、各個協會，若要使用陳綺貞的作品，或要取得陳綺貞作品的授權，請找陳綺貞，不要再與添翼有任何不合法的工作關係。（編輯：戴光育）1130307