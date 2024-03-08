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前職棒球員陳凱倫涉性侵未遂 判刑1年6月定讞

2024/3/8 11:09（3/8 11:23 更新）
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富邦悍將前球員陳凱倫。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝幸恩台北8日電）中職前球員陳凱倫酒後向女子求歡遭拒絕，涉嫌性侵未遂。一審判刑1年8月，二審因雙方未和解，但陳凱倫賠償新台幣50萬元，改判刑1年6月，日前最高法院駁回上訴定讞。

案發後，富邦悍將曾向外界表示，球團於本案事發收到舉報時，立即對陳凱倫處以嚴正停職，並全力協助司法偵查，陳凱倫隨後申請任意引退，同年球季末即已離隊。中職則表示，陳凱倫在具有球員身分期間犯案，決議永不錄用。

判決指出，陳凱倫於民國110年10月9日晚間至10日凌晨，在新北市淡水區某處與認識的受害女子及其他友人聚餐飲酒後，陳男以一同續攤為由，佯稱邀約女子與另1名女性友人前往，但女子赴約後，發現另1名女性友人未到場。

判決表示，陳男藉機要求與女子發生性關係遭拒，女子隨後因酒後身體不適，被陳男扶到餐廳廁所後察覺有異，打電話向女性友人求援，但友人未接電話，要離開廁所時，陳男把女子推進廁所意圖強制性交，因女子掙脫而未得逞。

一審士林地方法院審理時，陳男與陳男辯護律師辯稱，陳男的行為是強制猥褻，並非強制性交，希望從輕量刑，但未被法官採信。

一審認定，陳男要求與女子發生性關係，並強行撫摸女子胸部、陰部後把生殖器靠近女子臉部，有強制性交犯意。

一審依強制性交未遂罪，判處陳男有期徒刑1年8月，民事部分判陳男須賠償被害人及其配偶共50萬元。案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審指出，陳男坦認犯行，並依民事判決結果賠償50萬元，已為達成和解而努力，審酌被害人不願和解、未原諒等情形，改判處陳男1年6月徒刑。

陳男不服判決，提起上訴，最高法院認為，原判決量刑妥適，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：方沛清）1130308

#中職
#最高法院
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#陳凱倫
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