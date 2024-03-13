土城當鋪開66槍 弘仁會幹部判10年、林京履未涉案

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（中央社記者高華謙新北13日電）2個黑幫尋仇引爆土城當鋪66槍擊案等多起雙北槍案，檢警原認定弘仁會幹部林京履是主嫌之一，新北地院則認定是幹部吳榮展等3人，今天依槍砲彈藥管制條例判吳10年徒刑，併科罰金50萬元。

另2名指使者為弘仁會弘生組長簡維佑與副組長楊承翰，新北地院依槍砲彈藥刀械管制條例非法持有非制式衝鋒槍罪分別判處9年與8年徒刑，併科罰金新台幣30萬與20萬元。

至於弘仁會中和組長林京履則未涉槍擊案，被控教唆恐嚇無罪；另則因組織詐欺集團並以投資話術詐騙1130萬元，被依指揮犯罪組織罪與詐欺取財罪判處9年徒刑。

此外，中和組副組長陳建銘也因指使其中1起槍案而被依指揮犯罪組織罪、刑法詐欺取財罪判處5年8月徒刑；弘仁會另4名成員則依違反詐欺取財與參與犯罪組織等罪判處1年6月至3年不等徒刑。

檢警調查，竹聯幫仁堂弘仁會中和組成員發現旗下少年車手「阿翔」拿到詐欺款項200萬元後沒上繳，疑似勾結華山幫黑吃黑，因此去年3月27日在據點內約華山幫的2名小弟出面對質，華山幫大哥董克輝聞訊趕往搭救，亮槍救人，卻也引發弘仁會中和組副組長陳建銘不滿。

後來，弘仁會據點的玻璃門4月9日被人持空氣槍射擊，陳建銘懷疑是華山幫所為，更加憤怒，指示小弟4月10日前往華山幫據點「巨新當鋪」開2槍示威，小弟在現場更拍影片上傳至臉書（Facebook）嗆聲「你們板橋華山就是垃圾」等。

檢方查出，董克輝得知後，對弘仁會中和組長、綽號「鯨魚」的林京履萌生殺意，不僅在林京履座車下安裝GPS定位器追蹤行蹤，同時開出高額報酬，教唆吳姓少年執行，並給予手槍。

吳姓少年4月17日堵人未果，董克輝再拿手槍與子彈給林姓小弟，由林姓小弟轉交、並開車載吳姓少年前往台北市中山區某停車場堵人，吳姓少年發現林京履身影隨即開槍，雙方一路飆車追逐到板橋，過程中吳姓少年共開14槍，但無人受傷。

林京履認為是此案董克輝指示，向弘仁會高層回報，高層隨即指示幹部吳榮展協調弘仁會弘生組長簡維佑、副組長楊承翰等人安排備槍、領槍、運槍與槍手等細節，並將裝有槍枝的背包藏在舞龍舞獅頭內，載送至一處貨櫃屋。

4月20日一早，弘仁會李姓小弟先至巨新當鋪確認警察已撤崗後，劉姓少年輾轉接獲指示出發，獨自從貨櫃屋搭計程車到當鋪前，持衝鋒槍連轟2個彈匣、共66槍，林京履同一天也逃到馬來西亞，不過隨後遭押解回台。

檢警去年執行數波行動，向新北地院聲押禁見林京履、董克輝等人獲准，依違反組織犯罪條例、3人以上共犯詐欺取財、洗錢防制法、刑法教唆恐嚇與恐嚇等罪嫌起訴弘仁會成員林京履、陳建銘、簡維佑與楊承翰等8人。

至於華山幫幫眾董克輝等人與槍手劉姓少年也被起訴，尚在新北地院與少年法庭審理。（編輯：張銘坤）1130313