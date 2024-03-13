找幽靈人口投票 台中里長廖泰祥當選無效確定

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（中央社記者蘇木春台中13日電）台中市外埔區廍子里長廖泰祥遭指控前年選舉時，由妻子遊說親友遷入戶籍未實際居住，並投票給廖，經檢方提起當選無效之訴，一審判當選有效，經上訴二審，今天改判當選無效確定。

依據檢方的起訴書指出，廖泰祥為民國111年11月26日舉行的台中市外埔區廍子里第4屆里長選舉候選人，選舉結果，廖泰祥當選為該里里長。

廖泰祥為求順利當選，由妻子黃女遊說原未實際居住的廖泰祥胞姊、黃姓外甥等8名親友，於投票日4個月前，自外地虛偽將戶籍遷入廍子里選舉區內廖泰祥名下的戶籍地，而未實際居住，廖女等人並於投票日投票予廖泰祥，檢方偵辦後依公職人員選舉罷免法將廖女等人起訴。

刑事部分，廖女等人經法院判決有罪確定。

民事部分，台中地檢署依選罷法對廖泰祥提起當選無效之訴，台中地院審理時，廖泰祥辯稱，在投票日當天看到胞姐回到戶籍地要投票，才發現廖女將戶籍遷到自己的戶籍地，對於外甥等其他人在戶籍地取得投票權的事並不知情，等到知情之後，立刻告訴親友等人勿去投票等語。一審審理後，判決廖泰祥當選有效。

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全案經檢方上訴，台灣高等法院台中分院審理後，合議庭認為，依黃男證稱廖泰祥曾向他拉票，但因廖泰祥聽聞風聲，得知警方正在調查幽靈人口犯罪，才請他不要前去投票等，足見廖泰祥應知悉廖女等人遷入戶籍地一事。

合議庭並認為，投票通知及選舉公報於投票日前會送達於各戶，應可認定廖泰祥對於妻子的行為知情，且刑事部分判決有罪確定，今天宣判一審原判決廢棄，改判廖泰祥當選無效，本件已確定，不得再上訴。（編輯：謝雅竹）1130313