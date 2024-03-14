嘉縣2起國民參審案被告輕生 檢警相驗均無他殺嫌疑

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（中央社記者黃國芳嘉義市14日電）嘉義縣昨天發生2起國民參審案件被告輕生，死者蔡男日前曾輕生被及時發現，但昨天仍發生不幸；另1名盧女昨天行為異常時，家人還是來不及挽回；檢警今天相驗均無他殺嫌疑。

檢警表示，47歲盧女昨天下午被發現陳屍在竹崎鄉住處，盧女仰躺在自家門前，脖子遭壓在鐵捲門下方，已死亡多時，遺書內容大概為「雖然親人原諒她，但她自己過意不去，無法原諒自己」。

盧女因去年6月間被控悶死73歲失智父親後服藥輕生，盧女經送醫搶救脫離險境；檢方認為盧女弒親罪嫌，符合國民法官法案件，於去年9月間起訴並移審嘉義地方法院。家屬不願造成家人二度傷害，聲請不行國民參與審判，嘉義地院於去年9月19日裁定准許。

檢警指出，盧女平時與大哥住在竹崎鄉老家，因有精神方面疾病，有就醫服藥，但因有輕生紀錄，住在北部的盧女二哥平常會利用手機透過監視器觀察妹妹行為，盧女二哥昨天發現妹妹持棉被在客廳走動，當時因無法聯繫其大哥，後續聯絡鄰居前往關心，不料還是發生不幸。

檢警表示，46歲的蔡男也有情緒方面問題，曾就醫服藥，日前曾在住家利用繩索想不開，當下及時被家人發現制止，不過蔡男昨天下午在水上鄉住宅，再度以繩索自縊，被發現時，已死亡多時。

蔡男於去年6月間與鄰居發生衝突，鄰居持鐵撬理論，過程中，蔡男卻奪下鐵撬毆打鄰居傷重不治；嘉檢於今年1月間，依傷害致死罪嫌起訴，嘉義地方法院認為案件為屬故意犯罪因而發生死亡結果，應行國民參審。案件於8日才進行國審協商程序。

檢警今天會同法醫相驗，盧女遺書的筆跡，經其兄長察看，為盧女筆跡，蔡男及盧女的家屬對死因無意見，均無他殺嫌疑。（編輯：黃世雅）1130314

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