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無期徒刑假釋犯罪一律再關25年 憲法法庭判部分違憲：未分情節輕重
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台東國小女童欲兼差賺零用錢 出租臉書帳號險被詐

2024/3/15 16:09
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（中央社記者盧太城台東縣15日電）台東縣蘇姓國小高年級女學生想賺零用錢，將臉書帳號和密碼出租，每天可獲利1200元，父親發現有異求助警方才發現遭到詐騙集團騙取帳號密碼。

台東縣警察局大武分局今天發布新聞稿表示，大武分局警備隊長陳星村、警員洪玲慧於日前接獲國小高年級蘇姓女童與父親至派出所報案，稱女童於臉書上看到求職廣告，想賺取零用錢，不疑有他點入廣告查看，內容稱出租臉書帳號密碼，有報酬可得。

警方表示，求職廣告稱出租臉書帳號密碼，1天可獲利新台幣1200元，蘇童遂與對方聯繫，對方帳號化名「泡芙」。「泡芙」向蘇童告知合約內容及細節後，蘇童即將自己臉書帳號密碼告知予泡芙。

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隔日蘇父驚覺有異，要女兒將臉書帳號密碼更改，「泡芙」竟以違約之名要求給付違約金，蘇父則叫女兒將「泡芙」帳號封鎖。因蘇童深怕封鎖後會產生刑事或民事上的糾紛，故由蘇父陪同至所內報案。

警方表示，這是常見的詐騙手法，提醒民眾於網路上瀏覽各類網頁時，勿點選不明連結或網頁，以免落入詐騙集團常見的陷阱中。經查此案尚未發現有任何財物損失、期約及交付財物等情形發生。（編輯：黃世雅）1130315

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