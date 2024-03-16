馬來西亞情侶攜14公斤海洛因入境 一審判無期徒刑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中16日電）馬來西亞籍歐男與林女情侶檔去年7月間，攜帶夾藏共14公斤的一級毒品海洛因行李入境台中機場，經入關安檢時當場查獲，台中地院審理後依毒品罪重判2人無期徒刑，可上訴。

台中地院判決書指出，馬來西亞籍歐男與林女情侶檔，透過認識綽號「阿財」、「阿和」的男子謀議，答應協助運輸第一級毒品海洛因來台，議定運毒事成後，「阿和」等人除支付情侶檔機票、住宿費用，及給付旅費馬來西亞幣1700元外，需再支付運毒報酬馬來西亞幣5000元。

民國112年7月13日「阿財」等人將毒品海洛因，夾藏於外包裝為「燕菜粉」的黃色紙盒內，再將裝有毒品的紙盒分批裝入共計2個行李箱內，再將零食、餅乾、糖果、燕窩等掩飾物，裝入行李箱中，放置在馬來西亞吉隆坡某酒店門口。

歐男與林女拿取行李後，隔天上午攜帶行李，自馬來西亞吉隆坡國際機場搭乘班機至越南，於當天上午8時許抵達越南，再於同日中午12時許，自越南搭乘班機於同日下午3時抵達台灣台中清泉崗國際機場，並成功運輸海洛因入境。

財政部關務署台中關執行安檢時，查獲歐男與林女的行李紙箱內疑似夾藏毒品，經以偵測器測試，發現2人攜帶行李含毒品海洛因成分，當場扣得共14公斤的海洛因，由法務部調查局航業調查處以現行犯逮捕2人，台中地檢署偵辦後，依毒品罪嫌起訴。

台中地院審理時，歐男等2人均否認犯罪，辯稱「阿財」等人交付物品時，只說行李是馬來西亞土產，不知道裡面是毒品，但合議庭調查相關通聯與訊息紀錄，認定2人辯詞均不足採信。

合議庭審酌，2人走私來台的海洛因純度極高、數量龐大，若稀釋後加以販賣，則數量更是難以估計，對社會治安及國民健康危害顯然巨大，本件尚難認有何犯罪情狀顯可憫恕。

台中地院12日依違反毒品危害防制條例，判處歐男等2人無期徒刑、褫奪公權終身，並應於執行完畢或赦免後，驅逐出境，全案可上訴。（編輯：謝雅竹）1130316