疑遭設局吃早餐 基隆男子遭砍警逮1嫌

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（中央社記者王朝鈺基隆17日電）基隆市謝姓男子疑遭設局前來吃早餐，遭通緝犯林姓男子持刀砍殺，謝男小拇指幾乎被砍斷，送醫後撿回一命，林嫌行凶後搭乘接應車輛逃逸，警方在賓館逮捕林嫌，現正釐清案情。

警消昨天凌晨5時接獲通報，基隆市樂利二街1間超商前有人遭砍傷，救護員抵達時，25歲謝男傷勢嚴重，頭部和身上有多處刀傷，小拇指幾乎被砍斷，現場血跡斑斑，所幸謝男意識清楚，經送醫急救後，目前沒有生命危險。

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警方立即成立專案小組全力偵辦，經循線調閱監視器畫面，發現26歲林嫌犯案後隨即搭乘接應車輛逃逸，立即鎖定車輛行蹤，4小時後在基隆市區1間賓館逮捕林嫌。

警方初步掌握接應林嫌的駕駛與傷者謝男彼此認識，懷疑是這名駕駛設局謝男前來吃早餐，相約在超商前碰面，再由林嫌犯案，至於犯案動機，林嫌仍閃爍其辭，全案尚待釐清，由於林嫌因毀損罪已遭嘉義地檢署發布通緝，警方除將林嫌解送歸案外，並持續擴大偵辦。（編輯：方沛清）1130317