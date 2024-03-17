「瘋狂大叔」珍藏公仔遭竊 基隆警逮到5名犯嫌

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（中央社記者王朝鈺基隆17日電）「瘋狂大叔」張姓男子存放在基隆倉庫內約60隻庫柏力克熊等公仔，日前不翼而飛，加上遭竊的機具損失達500萬元，警方逮捕5名犯嫌，追回18隻庫柏力克熊公仔，詢後將5嫌送辦。

張男11日發現位於基隆市七堵區瑪陵山區的倉庫遭竊，存放在倉庫內的收藏品庫柏力克熊公仔、魔戒角色索倫雕像、漫威人偶及工廠機器等物品遭竊，損失總額達新台幣500萬元，經清點後約60隻公仔被偷，12日向警方報案。

基隆市警察局第三分局立即組成專案小組偵辦，經過濾監視器畫面等跡證，發現魏姓和陳姓男子夥同3名犯嫌，一同前往新北市汐止區租貨車後，8日凌晨1時許，開著貨車到這間倉庫，以砂輪機切開倉庫門鎖，偷走油壓驅動機，載到淡水的廢五金行變賣，得手約新台幣2萬元。

魏嫌和陳嫌食髓知味，將先前租來的貨車歸還後，改租另一輛裝設帆布棚的貨車，10日凌晨2時許，再到這處倉庫偷走庫柏力克熊公仔等收藏品。

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警方蒐集完備後，陸續在基隆市仁愛區、新北市汐止區、淡水區、桃園市平鎮區、大園區等地將5名竊嫌緝捕到案，並查獲遭竊的18隻庫柏力克熊公仔及毒品安非他命等證物。

據了解，張男收藏的每隻公仔平均成本價約2萬元，魏嫌將其中2隻庫柏力克熊公仔拿到新北市三重的跳蚤市場變賣，得手1萬7500元，至於其餘公仔下落，魏嫌和陳嫌則互指已被對方拿走，不知去向，警方詢後依加重竊盜等罪嫌，將5名犯嫌移送法辦，並持續追查贓物流向，及有無其他共犯。（編輯：李錫璋）1130317