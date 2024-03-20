Kolas涉不倫遭判賠 李姓隨扈發聲婚姻長年失和

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（中央社記者張祈花蓮縣20日電）總統府前發言人Kolas Yotaka涉不倫戀，元配提告求償，一審判決Kolas應給付新台幣75萬元；李姓隨扈透過個人臉書發文表示，婚姻中加害者不一定是男人，且一個巴掌拍不響。

Kolas Yotaka涉競選花蓮縣長期間，與李姓已婚隨扈傳出不倫戀，李妻提告侵害配偶權，求償100萬元，花蓮地院一審宣判，判Kolas應給付75萬元。

李姓隨扈貼文指出，事發至今9個月，感謝身邊朋友關心，他和妻子長年失和，妻子跟媒體聯手作假。

李姓隨扈貼文條列7點，包括遭妻子長年冷暴力，5年來接受身心科治療、言語霸凌、經濟控制每月只給他5000元及妻子在外欠債等。

李姓隨扈指出，民國112年1月要求重掌家中經濟大權後，遭妻子恐嚇威脅，妄想他有不倫情節等，曾多次提起離婚，妻子反覆無常沒有答應。

對於媒體報導內容，李姓隨扈指出，妻子擔任演員，故意假扮成民進黨支持者、共同參加孩子畢業典禮時還刻意保持距離供媒體拍攝等，而週刊未曾向他查證，導致他名譽嚴重受損。

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李姓隨扈表示，這段時間根本是活在地獄中，到處被人指指點點，精神狀態已經不堪負荷，忍受不了家庭暴力，於今年1月29日向花蓮地方法院申請保護令。

李姓隨扈表示，在婚姻中，加害者不一定是男人，他不是完美的人，也不是100分的男人及父親，但婚姻出現問題，一個巴掌拍不響，選舉期間的政治力介入，利用婚姻中的衝突，已經帶給他們一家人不符比例的傷害。（編輯：謝雅竹）1130320