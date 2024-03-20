女子因丈夫債務糾紛遭擄 新北警一路追到苗栗救人

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（中央社記者王鴻國新北20日電）新北市三重區曾姓女子疑因丈夫與人有債務糾紛，今天遭人當街強押上車討債，犯嫌一路南下躲避警方追緝，但警方仍掌握行蹤，一直尾隨追到苗栗通霄逮人並救出被害人。

新北市警察局三重分局以訊息說明，根據警方調閱監視畫面，39歲曾女今天中午11時許在三重區集美街75巷附近遛狗時，一旁衝出2人將曾女強押上車後開車離去，只留小狗在現場不知所措。

警方獲報後就立即組成專案小組，全力追緝，鎖定犯嫌所駕駛的車輛一路往南行駛，似乎試圖逃避警方追緝。但警方仍迅速掌握犯案車輛行蹤。

偵查隊長翁啟元表示，犯嫌在開車南下時，頻頻打電話給曾女丈夫、40歲黃姓男子追討債款未果，一行人暫住24歲林姓男子在苗栗縣通霄的住處。

翁啟元表示，警方鎖定地點並展開攻堅，在案發後不到6小時就偵破全案，救出被害人並將林姓男子、陳姓男子及楊姓男子逮捕到案。訊後，警方依妨害自由罪嫌將3人移送新北地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1130320