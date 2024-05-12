三重祖孫3屍命案 新北警方台中查緝死者丈夫到案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北12日電）新北警方偵辦三重區祖孫3人命案，鑑識死者遺體都無明顯刀刺外傷，檢察官上午完成相驗。警方說，陳姓死者丈夫張男案發後離開社區，已於台中遭查緝到案，正帶回釐清。

新北市三重區進安街一棟社區大樓，11日晚間發生3屍命案。1名女子聯繫不上母親，向警方報案，警方進屋發現臥室有3名死者被被單包裹。

三重警分局偵查隊長翁啟元今天召開記者會表示，案發現場經鑑識人員勘查結果，3名死者的遺體都無明顯刀刺外傷，詳細死因待解剖釐清。

檢警今天上午9時在新北市立殯儀館相驗，檢察官與警方於近11時許結束相驗，但未接受媒體訪問。

翁啟元表示，本案已由新北市警局刑警大隊與三重警分局成立專案小組，昨天晚間通知1名林姓關係人到案說明，經查林男是依公司通知於5月5日至案發地協助清洗魚缸，初步排除涉案可能。

警方說，由於陳姓死者的丈夫張男案發後離開社區，經全力追查，上午11時10分於台中市西屯區臨時租屋處查緝張男到案，將帶回警分局釐清案情。

警方初步調查，死者3人是一家祖孫三代，報案人為老婦的大女兒。她告訴警方，母親節將至，近期聯絡不上媽媽，直到11日下午回到母親住處發現傳出惡臭，才報警會同鎖匠開門。

警方將依報案人說法，過濾二女兒生前狀況，及釐清其丈夫與本案的關係。（編輯：蕭博文）1130512