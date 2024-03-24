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法務部攜手三軍總醫院 3/25簽約培訓法醫人才

2024/3/24 13:46
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（中央社記者劉世怡台北24日電）法務部今天指出，為培育法醫人才，提升解剖品質效率，由法醫研究所、士林地檢署與三軍總醫院達成協議，25日舉辦簽約記者會，委請三軍總醫院法醫部門辦理法醫人才培訓。

法務部官員表示，法務部法醫研究所、士林地檢署委託三軍總醫院法醫部門辦理 「113年度三方合作法醫鑑定及人才培訓」計畫行政協助協議書，25日將在三軍總醫院舉辦簽約記者會，邀請法務部長蔡清祥、國防部副部長徐衍璞、台北市衛生局長陳彥元等人到場觀禮致詞見證。

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法務部新聞資料指出，經簽訂三方協議書，三軍總醫院將辦理法醫鑑定與培育法醫人才，為國內法醫制度貢獻己力，並就近協助地檢署相驗解剖，更能提升法醫鑑定品質，同時也可使醫學中心精進專科醫師訓練品質，更進一步整合醫學與法醫病理研究量能。

法務部官員表示，為培育國內法醫人才及提升解剖品質效率，法醫研究所與當地地檢署從民國109年間起陸續與高雄醫學大學法醫部門、成大醫院所屬法醫部門、中國醫藥大學附設醫院法醫部門簽訂協議書，期許在法醫所、地檢署及醫院三方合作下，開啟法醫鑑識新頁外，讓醫院不只是照顧民眾健康，也幫助判定死因。（編輯：戴光育）1130324

#三軍總醫院
#士林地檢署
#法務部長
#徐衍璞
#蔡清祥
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