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調查班第61期開學 蔡清祥期勉要求品操與紀律

2024/3/20 18:03
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（中央社記者謝幸恩台北20日電）法務部調查局今天舉行調查班第61期開學典禮，共110人受訓；法務部長蔡清祥致詞時期許學員嚴格要求品操與紀律，堅守調查局「忠誠、樸實、團結、進步」的核心價值。

調查局今天發布新聞稿表示，開學典禮上午10時於幹部訓練所舉行，由蔡清祥主持，場面莊嚴隆重。

新聞稿指出，蔡清祥提出「堅定意志，實踐終身志業」、「發揮優勢，創造價值」、「充實專業，文武雙全」、「體察時勢，與時俱進」、「嚴格要求品操與紀律」等5大期許。

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蔡清祥也期勉學員結訓後能堅守調查局「忠誠、樸實、團結、進步」的核心價值，為國家社會貢獻己力、發揮所長。

新聞稿最後一段提到，調查班第61期計有男學員57人、女學員53人，共110人，學員專長涵蓋文、法、商、理工及醫學等多元領域，其中2名學員為憲兵現役軍官隨班附訓，並有多人通過藥師、律師、會計師與專門職業及技術人員考試，將在訓練所接受為期1年的嚴格訓練。（編輯：張銘坤）1130320

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