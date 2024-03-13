法務部攜手唐美雲歌仔戲團 戲曲「冒壁鬼」談人權

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（中央社記者劉世怡台北13日電）法務部推廣人權教育，邀請傳藝金曲獎「最佳演出團體」唐美雲歌仔戲團，以白色恐怖真人真事為藍本，改編演出戲曲「冒壁鬼」，今天在法務部禮堂預演，獲得熱烈迴響。

法務部首度嘗試以歌仔戲為媒介，與唐美雲歌仔戲團合作的機緣，透過台語的表演藝術，來詮釋兩公約的人權概念以及轉型正義的價值理念；唐美雲歌仔戲團今天直接將精緻歌仔戲帶進法務部禮堂，精采預演片段扣人心弦。

法務部長蔡清祥全程以台語致詞，展現出對歌仔戲文化的敬意，他強調，向社會大眾宣達兩公約及促進轉型正義業務所蘊含的人權概念與價值理念，是法務部目前在推廣人權教育中的重要課題，人權公約與轉型正義非但在本質上有共通之處，更同為追求民主、自由的基石，因此法務部嘗試結合兩公約及轉型正義兩大主題，推出「戲說人權」這項全新的人權教育計畫。

法務部法制司檢察官陳思荔指出，這次「戲說人權」計畫，企圖達成3項目標，首先，發揚台灣原生戲種-歌仔戲，讓更多國人重新發現傳統戲曲之美；其次，實踐語言平權，創造相互包容的多元語言友善環境；以及達成最核心的任務，繼續深耕人權教育及促成轉型正義之社會溝通。

法制司副司長謝志明指出，針對重要且嚴肅的議題進行社會溝通，是一項挑戰；如何以傳統戲曲闡述這些當代重要人權議題，更是艱難的挑戰。

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戲曲「冒壁鬼」將在3月23日、24日於台灣戲曲中心公演兩場，兩場次票券均已索罄，法務部除安排現場錄影，蔡清祥另向唐美雲喊話，希望這齣大戲未來能在台灣各地巡迴演出。

法務部新聞資料提到，台灣目前有許多知名且優秀的歌仔戲表演團體，在綜合評估得獎紀錄、過往作品後，邀請唐美雲歌仔戲團一起執行「戲說人權」計畫；在同婚合法化前，該團和陳健星即以「螢姬物語」表達對同志的支持；唐美雲另以「冥遊記-帝王之宴」奪下第34屆傳藝金曲獎最佳演員獎，這部關懷性別平等議題的作品，同樣出自陳健星的手筆。（編輯：張銘坤）1130313