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澎湖花嶼疑掃墓引雜草火警 警消徹夜救援阻延燒

2024/3/27 11:36
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（中央社澎湖縣27日電）澎湖最偏遠的3級離島花嶼，疑民眾掃墓不慎，引發雜草火警，警消在人力有限且水源不足下，島上徹夜合力救援，阻斷火源延燒花嶼國小與民宅，火勢在今天上午獲得控制。

澎湖消防局上午由第一大隊副大隊長率7名消防人員，搭乘海巡隊巡防艇馳赴花嶼支援，接替整夜救火的消防與民眾。

澎湖望安離島「花嶼」，昨天傳出民眾掃墓不慎引發雜草火警，人在國外的消防局長許文光隔海指揮救火，縣長陳光復、議員陳佩真等人也極為關注，望安鄉長許賢德親赴現場協助救火。

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澎湖消防局昨天下午1時50分接獲報案，花嶼納骨塔附近發生雜草火警，花嶼分隊1車3人馳赴現場，望安與將軍2個分隊3人趕搭交通船支援，島上警方、岸巡、當地民眾等共18人總動員協助救災。

由於風勢大，火勢迅速擴大延燒，島上乾枯的銀合歡密集，又地形陡峭，救災出入動線受侷限，加上現場水源水不足，消防以人工開出防火巷阻隔火勢，消防幫浦車抽取井水灌救，防止延燒波及花嶼國小及民宅，直到今天上午8時才初步控制，讓島上民眾擔心一整個晚上。（編輯：郭諭儒）1130327

#許文光
#陳光復
#澎湖消防局
#澎湖縣
#花嶼
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