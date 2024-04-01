嘉縣府約僱曝光檢舉人身分 檢方查無嫌疑不起訴

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（中央社記者黃國芳嘉義市1日電）嘉義縣政府綠鬣蜥移除大隊學員需經訓練，但去年遭檢舉部分學員未到場仍能取得證書，事後縣府高姓承辦人員卻洩漏檢舉人資料遭移送。嘉檢偵結，因犯罪嫌疑不足，不起訴處分。

據嘉義縣政府昨天發布的新聞稿指出，縣府2014年啟動「移除綠鬣蜥補助計畫」，由民眾協助移除，並依據蜥蜴外觀大小給予獎勵金。移除成蜥難度高且具危險性，2018年起委託嘉義大學進行移除及監測，2021年成立綠鬣蜥移除大隊提升移除量能，去年及今年擴大招募成員，每年定期舉辦培訓課程。

據嘉義地檢署的不起訴處分書指出，有民眾於去年3月間向嘉義縣政府檢舉部分參與綠鬣蜥移除大隊的成員，未按規定全程到場，於簽到後即退席不知去向，最後仍可獲得結業證書並取得獵捕綠鬣蜥的資格。

事後，承辦這項業務的嘉義縣政府臨時約僱人員高姓女子，卻將檢舉電子郵件內容截圖，並以LINE轉傳給委託訓練的嘉義大學承辦人員知悉；經法務部廉政署調查，認為高女涉及刑法過失洩漏國防以外「應秘密」的消息罪嫌，並移送嘉義地檢署偵辦。

檢方指出，刑法第132條第1項所謂「應秘密」者，指文書、圖畫、消息或物品等，與國家政務或事務上具有利害關係而應保守的秘密者而言。

檢方表示，高女告知嘉大承辦人員知悉，目的在敦促承辦人員就結業證書發給應從嚴審核，「應祕密」事項洩漏，至多僅會讓陳情人身分因此曝光，被檢舉的學員得悉後，可能對陳情人衍生負面評價或心生不滿，與國家政務或事務運作、推行顯不具有重要利害關係。

嘉檢偵結，復查無其他積極事證，高女因犯罪嫌疑不足，不起訴處分。

嘉義縣政府農業處表示，對於高姓臨時約僱人員的行為，在案件未偵結前，已對高女進行內部懲處。（編輯：黃世雅）1130401