行李箱夾藏近7公斤海洛因來台 澳洲籍女子遭訴

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（中央社記者吳睿騏桃園機場1日電）航警局與台北關今天宣布破獲一起毒品案，澳洲籍女子到馬來西亞取得在夾層藏6.926公斤海洛因的行李箱後來台，於桃機遭識破逮捕，近日被依違反毒品危害防制條例罪嫌起訴。

航空警察局刑事警察大隊偵二隊隊長陳博全接受媒體聯訪表示，航警局安全檢查大隊會同關務署台北關，去年12月間在桃園國際機場第二航廈，聯合檢查自馬來西亞入境來台的澳洲籍女犯嫌託運行李，在行李箱夾層內發現一包重達6.926公斤的白色粉狀物，經鑑驗為第一級毒品海洛因，市值超過新台幣4000萬元。

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陳博全指出，這名澳洲籍女性犯嫌年約60歲，先從澳洲搭機至馬來西亞，於當地取得夾藏毒品行李箱後再獨自從馬來西亞搭機來台，女子辯稱是到馬來西亞及台灣渡假旅遊，但託運行李內卻無足夠衣物及生活用品，反倒是遭查獲6.926公斤的海洛因，最終遭警方戳破謊言，當場遭逮捕送辦。

陳博全說，航警雖然特別前往女子預訂的飯店埋伏，但遲遲無人前往接應，目前已把相關情資提供給駐外單位追蹤幕後集團，同時持續在國內溯源追查，女子在調查後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦並被起訴。（編輯：李錫璋）1130401