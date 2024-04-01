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蔡清祥訪基隆向上學苑 舉李凱莉故事勉勵更生人

2024/4/1 15:54
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（中央社記者王朝鈺基隆1日電）法務部長蔡清祥今天前往基隆向上學苑關懷更生人戒毒情形，除勉勵更生人要堅定戒毒勇氣外，並舉大姊頭李凱莉奮鬥故事，期許更生人下定決心，不要中途而廢，一定會有美好未來。

蔡清祥上午在法務部參事王以文、基隆地檢署檢察長李嘉明、主任檢察官陳照世及黃嘉妮等人陪同下，前往基隆向上學苑關懷基隆更生人戒毒情形。

蔡清祥聽取基隆向上學苑人員簡報後，與更生人互動，不斷為更生人加油打氣，勉勵更生人珍惜現在，放眼未來，堅定戒毒的決心，早日重返社會並融入家庭。

蔡清祥並分享曾為大姊頭的李凱莉的奮鬥故事，他表示，李凱莉獲假釋出獄後創業成立「一品會客菜食堂」，不但事業有成還幫助許多更生人，向上游更生人買食材，也聘請更生人當員工，甚至為收容人家屬送「會客菜」到監所。

他表示，相信更生人只要下定決心，不要中途而廢，一定會有美好的未來。

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基隆向上學苑秘書長林明亮指出，為配合更生人多元就業興趣，向上學苑除有搬家、油漆、清潔、修繕等項目，對餐飲工作有興趣的更生人，法務部也推動「援助家庭」計畫，安排到亞杜蘭廚房工作。

林明亮表示，目前亞杜蘭廚房有8名成員，其中6名是更生人，2名是更生人家屬，不僅能維持更生人生計，同時提供工作機會給弱勢更生家屬，擴展到整個更生家庭。（編輯：戴光育）1130401

#林明亮
#李凱莉
#蔡清祥
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