寶林茶室食品中毒2死 蔡清祥：3地檢署全力偵查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北28日電）台北市信義區某百貨的「寶林茶室」疑食品中毒案已2人死亡。法務部長蔡清祥今天受訪說，死者初步相驗工作已完畢，今天上午將解剖鑑定，初步死因確定後，會朝各種可能性進一步偵查，3個地檢署會全力偵辦。

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部等單位就「青少年法治教育與犯罪防制成效」進行專題報告，並備質詢。蔡清祥會前接受媒體聯訪，作上述表示。

針對寶林茶室疑食品中毒案，目前檢方約談多少人。蔡清祥說，死者初步相驗的工作已分別由新北地檢署、士林地檢署檢察官，會同法醫相驗完畢，定今天上午進行解剖鑑定，取得檢體以後，法務部法醫研究所會會同衛生福利部疾病管制署、台大及榮總的毒物檢驗中心，共同查明死因。

媒體詢問，解剖結果何時出爐。蔡清祥表示，今天解剖後，會儘快會同所有毒物專家來處理，應該很快會得到初步答案。

針對此案，檢方偵辦方向是朝治安還是食安，以及目前有無排除人為等情形。蔡清祥表示，各種可能性檢察官都會全部查明，了解事實真相，會根據發現的事實進行查證，3個地檢署會全力偵辦這個案子，初步死因確定後，會朝著各種可能性進一步偵查。

媒體追問，外界認為此案涉及重大食安，因此檢方偵辦速度快。蔡清祥說，要儘快釐清死因，只要大家都能儘快發揮其所長，包括各大醫院的毒物檢驗中心、專家們也能提供協助，他認為解剖鑑定結果很快就可以初步達到。

媒體詢問，外傳寶林還有分店，有人質疑該處囤放很多過期食品。蔡清祥表示，食品的管制問題，這是由權責機關來負責，但如果有涉及刑事責任的問題，檢方會蒐集相關事證進行了解。

蔡清祥最後提到，案件實際進行狀況由檢察官處理，如果人力不足的話，也會增派人力加速進行。（編輯：張均懋）1130328