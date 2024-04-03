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前彰縣議員林茂明涉賄選 判刑2年定讞

2024/4/3 12:22
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（中央社記者謝幸恩台北3日電）前無黨籍彰化縣議員林茂明為求連任，九合一選舉期間涉嫌透過助理行賄買票。一、二審均依交付賄賂罪，判處林男有期徒刑2年，褫奪公權3年，日前最高法院駁回上訴定讞。

此外，林茂明當選後宣誓就職，彰化地檢署向彰化地方法院對林茂明提起當選無效之訴，一審於去年4月判決當選無效，全案因林茂明放棄上訴而確定。

判決指出，林茂明為彰化縣議員第19屆議員，於民國111年11月間，為求連任縣議員，陸續交付新台幣30萬元給吳姓助理，以1票500元的對價向40戶選民進行現金買票，並約定投票支持林茂明。

一審彰化地方法院審理時，林茂明表示，經濟狀況不佳，且患有疾病，對於政治人物最大的懲罰，就是剝奪參政的能力，願意提出200萬元，希望獲得緩刑機會。

一審彰化地方法院認定，林茂明涉犯公職人員選舉罷免法交付賄賂罪，事證明確，於偵查中自白犯行，得依選罷法規定減刑。

一審判處林茂明有期徒刑2年，褫奪公權3年，併科罰金60萬元，審酌林茂明不惜現金買票，犯罪情節不輕，若以繳交國庫現金的方式換取緩刑，無異讓林茂明能再次透過金錢規避刑罰，因此不宜宣告緩刑。

林茂明就量刑部分提起上訴，二審由台灣高等法院台中高分院審理。林茂明主張，他已坦承犯行，服務鄉里獲有實績，原判決量刑過重，請求給予緩刑。

二審合議庭認為，原判決無違誤，審酌林茂明賄選金額高、犯罪情節非輕，且非偶發或一時行為，侵害選舉制度公正性與廉潔性惡性較重，仍不宜宣告緩刑，因此維持原判。

林茂明不服判決，上訴三審，最高法院認為原判決量刑妥適，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1130403

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