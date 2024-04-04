3非法釣客拒檢扭打海遁 高港警鳴槍逮毒品通緝犯

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄4日電）高雄港務警察總隊取締非法垂釣，釣客3人拒檢，警方噴灑辣椒水後發生扭打、對空鳴槍示警；曾姓毒品通緝犯見勢頭不對跳海逃逸，最後體力不支上岸就範，警方事後搜出毒品將3人送辦。

高雄港務警察總隊昨天下午3時許依警職法及商港法等規定前往取締違法釣客，但34歲曾男與30歲林姓及49歲劉姓友人卻拒絕配合，其中曾男態度更惡劣，對真實身分堅不吐實，甚至叫罵員警，其餘2人共同出手阻擋也言語挑釁執勤員警，企圖阻斷繼續查證身分。

曾男過程中原本打算騎乘機車逃逸，所幸員警身手矯健，攔阻後使用辣椒水制止3人，並通報線上警網應處；不料林男跟劉男繼續與員警發生扭打，執勤員警立即大膽對空鳴槍。

曾男眼看大勢已去，突然跳入海中企圖脫逃；經警方派遣警艇救援，曾男體力不支才自行游泳上岸就範，並坦承因販毒案遭通緝，深怕入監服刑才拒檢，其餘2人則是為袒護朋友阻擋警方盤查。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方見3人行為舉止異常，進一步搜索3人身上和交通工具，果然當場在曾男身上及其機車置物箱內起獲第二級毒品安非他命104.44公克與搖頭丸1顆、第三級毒品愷他命7.24公克、毒品咖啡包4包、K盤1組及電子磅秤1台等違禁物品，全案依毒品危害防制條例、刑法妨害公務及傷害罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

高港警今天指出，維護商港區本是高雄港警職責，檢肅毒品更是當前警方重點工作，且為政府淨化治安要項，員警面對困境當機立斷，大膽用槍，終能一舉緝獲3人，對維護社會治安及宣示打擊毒品犯罪有正面效益；至於曾男持有毒品來源，仍待蒐證溯源偵辦。（編輯：陳仁華）1130404