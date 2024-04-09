花蓮地震土耳其無人機隊馳援 消防署長頒感謝狀

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（中央社記者黃麗芸台北9日電）花蓮強震過後近1週，中央災害應變中心截至今晚6時統計，災情共計2871件，釀13死、1166傷、37留守、6失聯。針對土耳其無人機隊馳援，消防署長蕭煥章今天頒感謝狀表達感謝。

中央災害應變中心今晚進行花蓮地震第19次工作會報暨情資研判會議，消防署指出，這次地震共造成13死、1166傷、37留守、6失聯；針對砂卡礑步道（5人）及和仁礦區中和礦場（1人）的失聯者，持續出動特搜人員、搜救犬及大型機具進行搜索中。

內政部國土管理署也統整這次震災各地建築物的紅、黃清冊資料，共計有43件紅單，分別為花蓮32件、台北2件、桃園4件、新北4件及基隆1件；黃單有71件，包括花蓮36件、台北13件、桃園14件、新北市7件及基隆1件，將提供財團法人住宅地震保險基金辦理後續理賠。

運輸方面，交通部表示，目前施工管制仍維持3處，包括有台8線中橫公路2處，以及台9線蘇花公路1處。

經濟部指出，目前全國仍有64戶停電，主要都是隧道照明設備，將待落石清除後進場搶修；天然氣為北市87戶停氣，將與用戶確認施工時間後，再陸續復氣，基地台還有36處故障，預計11日完成修復。

農業部表示，截至今天下午5時止，全國農業產物、民間設施及公共設施災損共為新台幣8080萬元，其中花蓮縣損失7915萬元、占97.96%較為嚴重。

副指揮官、消防署長蕭煥章裁示，強震過後造成土石鬆軟，要注意後續梅雨、豪雨或颱風等相關影響，相關部會今天也進行討論及因應。

此外，消防署透過新聞稿表示，為感謝土耳其無人機團隊及民間無人機單位協助花蓮地震救災，今天也舉辦感謝儀式及技術交流座談會，由土耳其無人機團隊、經緯航太公司及新北市搜救協會進行花蓮地震救災無人機搜救應用經驗分享，以增進無人機救災技術及操作技巧。

蕭煥章在會中也頒發感謝狀，表達政府對土耳其及民間投入救災協助的感謝，不但為雙方奠定良好合作模式，未來也將強化彼此合作及交流，共組無人機國際隊，提升救災實質能量。（編輯：戴光育）1130409