男受委託放火燒車警開6槍追捕 雄檢起訴3人

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（中央社記者洪學廣高雄10日電）高雄李姓男子涉受委託和陳姓、廖姓友人前往大寮一處停車場放火燒車，警方逮捕陳男、廖男，在追捕李男過程連開6槍，最後李男自撞護欄就範，雄檢依放火、竊盜等罪起訴3人。

高雄地檢署偵查時，李男坦承指使陳男跟廖男縱火，另外2人也坦承犯行，檢方偵結後，依公共危險罪放火燒燬他人所有物及攜帶凶器竊盜等罪起訴3人。

雄檢起訴書指出，56歲李男受不明人士以新台幣10萬元報酬委託縱火後，今年2月間找來57歲陳姓、28歲廖姓友人，商議給予2人各5萬元報酬一同犯案，並先製作2枚汽油彈，再由陳男前往旗山老街觀光停車場偷取車牌，掛在犯案車輛上規避警方查緝。

3人商議完成後，今年2月7日凌晨開車前往大寮區一處停車場朝一輛吊卡車丟擲汽油彈縱火後逃逸，火勢延燒至周遭鐵皮圍牆、電線桿、電纜線等，幸無人傷亡。

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檢警獲報先後拘提陳男跟廖男到案，並在2月28日持拘票前往杉林區緝捕李男，不料李男不但拒絕攔檢，更駕車打算衝撞員警逃逸，員警在情況急迫下對李男駕駛車輛連開6槍，但仍遭趁隙逃逸。

李男駕車逃逸後，同日晚間7時許遇到旗山警分局盤查時又打算故技重施駕車逃逸，最後因自撞路旁護欄遭壓制逮捕。警方在李男車上查獲毒品殘渣、吸食器、空氣槍及鋼珠等證物，訊後依公共危險、毀損、妨害公務及毒品等罪嫌送辦。（編輯：謝雅竹）1130410