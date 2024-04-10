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屏東東港鎮長遭控涉賄 二審改判當選有效定讞

2024/4/10 17:34
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（中央社記者洪學廣高雄10日電）屏東縣東港鎮長黃禎祥因涉賄，遭當時競選對手林漢丑提起當選無效之訴，一審屏東地院不採信黃男辯詞，判決當選無效。案經上訴二審，高雄高分院今天逆轉判決有效定讞。

一審屏東地方法院審理時，黃男辯稱參加選民的入厝餐會交付新台幣1600元禮金，是因為2人素來熟識，且當天並沒有帶競選團隊，單純基於私人交情到場祝賀致贈禮金，這部分已經屏東地檢署處分不起訴，並被高雄高分檢駁回再議確定。

但法官發現，當天黃男並未受邀，且涉案選民也以「選舉期間這樣不太好」一度拒絕，顯見黃男打算利用一般人無故收受款項後，可能增加的心理負擔，藉以影響投票意向，應已構成賄選對價關係，據此不採信黃男說詞，判決當選無效。

全案經上訴二審，台灣高等法院高雄分院今天下午審結，改判當選有效定讞，詳細判決理由仍待之後公佈。

一審判決指出，黃禎祥民國111年11月26日參加第19屆東港鎮長選舉，並以1萬6098票贏對手林漢丑，但黃男之後遭對手指控於選前前往一名選民家中入厝餐會，並交付1600元賄選，涉嫌違反選罷法，據此提起當選無效之訴。（編輯：謝雅竹）1130410

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