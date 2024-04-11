疑感情糾紛對男友潑油縱火 台中女涉殺人未遂收押

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（中央社記者蘇木春台中11日電）謝姓女子前天疑因感情糾紛，由陳男開車載送前往李姓男友位於台中住處，口角後謝女對李男潑灑汽油縱火，造成李男燒燙傷，陳男也當場被查獲持有槍械；檢方偵辦後聲押謝女獲准，陳男交保。

台中地檢署今天表示，謝女經檢察官複訊後，認定涉犯殺人未遂、公共危險等罪嫌大，且屬7年以上重罪，有逃亡之虞，昨天晚間向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方指出，陳男部分涉犯槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，檢方複訊後諭知以新台幣8萬元交保，並限制住居。

檢警查出，41歲李男與母親同住於西屯區大聖街居所，9日上午8時多，李男因機車沒油，要34歲謝女協助買汽油送到家，謝女購買汽油後，由乾哥40歲陳男開車載送至李男住處，謝女下車後卻與李男發生口角。

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謝女先對李男潑灑汽油，隨後以打火機引燃火勢，李男因此全身著火，謝女雙手也受傷，一旁勸阻的李母並受到波及；消防局獲報到場，將受傷3人送往醫院救治，李男經插管治療後，全身有68%二度燒燙傷、意識清楚，目前仍在醫院觀察，謝女與李母則無大礙。

轄區台中市警察局第六分局昨天中午全案訊問後，將謝女依殺人未遂等罪嫌移送台中地檢署偵辦；另外，案發當時，警方到場並對陳男進行盤查，卻發現他持有改造槍枝1把、子彈3顆與毒品等物，也被送辦。（編輯：陳仁華）1130411