高雄警涉留言辱罵主播 謊稱帳號被盜記1大過

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（中央社記者洪學廣高雄11日電）三立主播馬郁雯不滿臉書遭留言謾罵，提告21人，其中高雄前鎮分局曾姓員警謊稱臉書帳號被盜用，又在分局調查時改口是他所為，警方已記1大過處分，並依偽造文書罪送辦。

三立主播馬郁雯今天在臉書表示，上月質疑民眾黨立委黃國昌違反政治獻金規定後，臉書遭「昌粉」攻擊，已向21人提告，其中2名現職員警所屬單位以帳號被盜試圖卸責，讓她無法接受。

高雄市政府警察局前鎮分局今天晚間發布新聞稿指出，涉案曾姓員警3月30日在馬姓記者臉書粉絲專頁發表不當留言及謊稱臉書帳號被盜用，經分局主動立案調查，改口坦承是他所為。

針對馬姓記者提告妨害名譽部分，警方已要求曾員據實陳述，全力配合新北市警方偵辦；經調查曾員是因害怕遭究責謊稱帳號遭盜用，目前已釐清事實真相。另曾員涉犯偽造文書罪嫌，已移請高雄地檢署依法究辦。

前鎮分局表示，因此案影響警譽，情節重大，已從重核予曾員記1大過處分，並追究相關人員考核監督不周責任，以儆效尤。

前鎮分局長洪榮敏表示，對於曾員在馬姓記者粉專不當留言深表歉意，身為執法者，更應謹言慎行，將持續加強員警法紀教育，以避免類似情事再度發生。（編輯：蕭博文）1130411