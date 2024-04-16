桃園恒佳青辣椒粉驗出蘇丹紅移送偵辦 2員工交保

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（中央社記者葉臻桃園16日電）桃園市衛生局查核恒佳公司製造廠，在青辣椒粉檢出蘇丹紅，且業者在未取得合格檢驗報告前仍有加工製造行為，移送偵辦。桃檢今天諭命鍾姓廠長、程姓組長各以10萬元、5萬元交保。

蘇丹紅辣椒粉事件影響全台，桃園市衛生局3月17日查核新屋區恒佳實業有限公司製造廠，抽驗供應商佳廣國際貿易有限公司「青辣椒粉」，3月22日檢出蘇丹3號24ppb，立即通知業者下架回收，並在3月23日至廠內封存原料177.4公斤及再製成品445公斤。

衛生局表示，此批違規「青辣椒粉」為今年1月9日向高雄佳廣公司進貨300公斤，再製成「精緻椒鹽粉」、「純白胡椒粉」、「特製白胡椒粉」及「特A白胡椒粉」等4項產品，總計生產1505公斤，已出貨860公斤至3家下游商；由所轄衛生局協助下架回收，另中繼站暫存200公斤也通知運回。

衛生局指出，早在3月4日檢出保欣「青辣椒粉」含蘇丹色素事件時，就有發文提醒食品製造廠使用辣椒粉原料，應主動向供應商索取合格檢驗報告或將成品送至檢驗機關檢驗，也另發出簡訊通知業者自主通報，並回覆使用胡椒粉系列狀況，但恒佳公司並未回覆。

衛生局表示，恒佳公司3月12日雖已自主送驗青辣椒粉原料，但未取得合格檢驗報告前，仍涉製造、加工、調配添加未經中央主管機關許可添加物。

衛生局當時認為業者涉違反食品安全衛生管理法第15條第1項第10款相關規定，移請司法機關偵辦。

桃園地檢署檢察官訊問後，今天依涉嫌違反食品安全衛生管理法，諭命恒佳公司工廠鍾姓廠長新台幣10萬元交保、恒佳公司生產程姓組長5萬元交保。（編輯：戴光育）1130416