基隆廢棄宿舍3袋人骨 疑撿骨師欠債跑路棄置

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（中央社記者王朝鈺基隆22日電）工人3月間拆除基隆市東暖新村宿舍，發現3個米袋內有3具人體骸骨，警方透過米袋內疑亡者姓名字條追查，其中一具骸骨懷疑是撿骨師收錢後，因欠債跑路將骸骨棄置，已採集家屬檢體比對。

基隆港務分公司3月間拆除暖暖區東暖新村廢棄宿舍，工人拆除樓梯間破爛木門後，在後方發現1個米袋，由於米袋年代久遠已破舊不堪，工人將米袋拿起時，米袋底部瞬間破裂，掉落1顆頭顱骸骨。

工人見狀立即向基隆市警察局第三分局碇內派出所報案，警方獲報後派員到場拉起封鎖線，經鑑識人員入內勘查，於木門後方再找到2個米袋，裡頭各裝有1具人體骸骨，經檢察官相驗後，共拼湊出3具人體骸骨。

警方今天表示，米袋內發現2張疑似亡者姓名的破碎字條，其中1張拼湊出賴姓女子姓名，經擴大偵查，得知新北市萬里地區賴女家族曾於民國50、60年間，委請林姓撿骨師撿拾賴女遺骨入塔，林男收錢後做到一半，疑因積欠賭債跑路音訊全無，賴女家人只能拜空甕。

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警方指出，檢察官已採集家屬檢體，送交法務部法醫研究所與3具骨骸比對DNA親緣關係，目前檢體比對中。至於另一張破碎字條寫有「林家祖先」，是否與林男有關，警方正持續清查，並已發文請新北市政府殯葬管理處協助查詢家屬。

基隆市警察局第三分局呼籲，基隆市、新北市金山、萬里等地區，若有民眾於民國50、60年間有同樣骸骨被撿骨師帶走情事，請與第三警分局聯繫，以安排採驗檢體比對確認骸骨身分。（編輯：張銘坤）1130422