國3南投路段2車碰撞釀3傷 交流道出口一度封閉

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（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）1輛BMW白色汽車今天行經國道3號北向228.3公里處，失控撞擊外側車道休旅車，汽車再撞護欄停在路肩，遭撞休旅車則停在出口匝道，南投交流道因此一度封閉，事故共釀3人受傷。

國道公路警察局第七公路警察大隊透過訊息表示，上午8時許受理國道3號北向228.3公里處、南投市路段2輛自小客車碰撞事故，1輛BMW白色汽車行駛中線車道，不明原因偏移撞擊行駛外側車道休旅車的左側車身，接著白色汽車失控撞外側護欄後停在外側路肩。

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國道七隊表示，休旅車發生事故後停在出口匝道，因此短暫封閉外側路肩及南投交流道出口匝道，但車流正常，現場1名傷者送至草屯鎮佑民醫院、2名傷者送至衛生福利部南投醫院，2車駕駛酒測值都為0，現場於上午9時3分全面排除，肇事經過及原因持續釐清。

國道七隊呼籲用路人，行駛高速公路應遵循速限並保持專注、握好方向盤，行駛高、快速公路變換車道應先顯示方向燈告知前後車輛，並保持安全距離及間隔才能變換車道，違反規定可依道路交通管理處罰條例第33條第1項第4款處新台幣3000元至6000元罰鍰。（編輯：謝雅竹）1130424