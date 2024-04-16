宜蘭230席智慧車柱5/1啟用 提供多元繳費

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（中央社記者王朝鈺宜蘭16日電）宜蘭縣政府將於5月1日起實施路邊智慧停車，在宜蘭市4處和羅東鎮純精路，共230席車格安裝智慧車柱，民眾只要至緊鄰的繳費機查詢停車費即可繳費，並提供多元支付方式。

縣府交通處今天在縣務會議表示，現行路邊收費停車管理區域為烏石港、礁溪鄉、宜蘭市、羅東鎮，計有19 條收費路段，共計956席收費停車格，現況收費管理方式為人工於收費路段來回巡場掣單，開單人員計36人，近年開單人員短少，有常態性徵才情形，且偶爾發生車號誤植，開單錯誤。

交通處指出，為改善人工開單錯誤率及彌補開單人力不足缺口，縣府於民國110年試辦智慧化停車開單計畫，試辦成效良好，開單效率提升2.5倍，因此決定辦理路邊智慧停車管理計畫，計畫標案已於去年7月決標，現已籌設並完成測試。

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交通處表示，路邊智慧停車將於5月1日實施，地點包含宜蘭市復興國中側、宜中路、復興路、弘志路停車場，及羅東鎮純精路，共計230席安裝智慧車柱，收費時段為每日上午8時至晚間10時，每30分鐘新台幣15元，停車未逾10分鐘不收費。

交通處指出，民眾在車輛駛離前，只要至緊鄰的繳費機查詢停車費即可繳費，並提供多元支付方式，包含電子票證（悠遊卡、一卡通、icash）、第3方電子支付（Line Pay、全支付、台灣pay、悠遊付）和感應式信用卡（VISA、MASTER、Apple pay、Goolepay、Samsung pay），或於停車柱上掃 QRcode，透過線上支付平台繳費，若車輛已離場，隔日可至4大超商查詢繳費。（編輯：方沛清）1130416