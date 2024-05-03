桃園客運詐領補助款 前董事長吳運豐判刑2年定讞

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（中央社記者謝幸恩台北3日電）桃園客運公司浮報大客車購車款，詐領公路總局（現更名公路局）客運車輛購車補助款1244萬多元。一、二審依詐欺罪判處前董事長吳運豐2年徒刑，日前最高法院駁回上訴定讞。

一審的桃園地方法院判決指出，吳運豐時任桃園汽車客運股份有限公司董事長，桃園客運公司於民國105年間有購買車輛需求，因而向交通部公路總局申請購車補助，經核可後，對外為公開招標，並由雲從龍實業有限公司得標。

判決指出，雲從龍公司楊姓負責人、蔡姓業務協理與吳運豐議定，為使桃園客運公司向交通部公路總局取得溢價的補助車款，雲從龍公司配合於訂約時每輛公車車價均在原得標款上浮報新台幣25萬元。

判決表示，楊、蔡擬定相關契約，吳運豐核可簽呈，桃園客運公司向交通部公路總局申請購車補助後，桃園客運公司取得溢價款共1244萬3840元。

一審審酌吳運豐不思以正當手法申請補助，詐領款項高達上千萬元，所生損害非輕，考量吳運豐犯後雖否認犯行，但審理時年齡滿80歲，依法規定減刑，依3人以上共同詐欺取財罪判處有期徒刑2年，桃園客運犯罪所得1244萬餘元沒收。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審指出，一審就有罪部分的認事、用法及量刑，均無違誤或不當，吳運豐上訴否認犯行，為無理由；桃園客運已繳回交通部公路總局補助款1244萬餘元，不予沒收。

吳運豐不服判決，上訴三審。最高法院認為，原判決無違誤，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：戴光育）1130503